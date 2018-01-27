〈南部〉人口保衛戰 屏市擬發生育津貼

2018-01-27

恐跌破20萬人被縮編

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市過去三十年來人口始終維持在二十萬以上，近年不斷下滑，去年來到二十萬四百五十二人，依照目前人口流失速度，今年極有可能跌破二十萬大關，屏東市公所打算以發放生育津貼方式，減少人口外流。

屏東市人口數從民國七十四年至今都維持在二十萬以上，於九十三年二十一萬六七七七人達到高峰，此後每年便以一千至二千人不等流失速度遞減，人口數若跌破二十萬，依「地方行政機關組織準則」規定，須以未滿二十萬人口縣轄市重新編定公所員額，不僅目前編制將減少，相關建設補助經費也會縮水，讓代理市長程清水不得不正視問題嚴重性。

公所盼趕在今年實施

程清水表示，屏東縣已有七成以上鄉鎮發放生育補助，他發現不少屏東市民為領取外鄉鎮每胎一萬元不等津貼，寧願將戶籍遷出，等領到相關補助後，又把戶籍遷回，一個小孩往往遷動兩個以上的大人戶籍，造成戶籍異動頻繁，有必要想辦法穩住屏東市戶籍人口。

程清水表示，屏東市去年出生嬰兒約一千六百人，若第一胎補助一萬元，第二胎之後再加碼，估計每年至少要準備二千萬元經費，如果自有財源足以支應，希望能趕在今年就實施。

據縣府資料顯示，屏東縣三十三鄉鎮市中，已有二十三個鄉鎮市發放生育津貼或生育補助，但屏東縣的嬰兒出生率卻「跌跌不休」，十六年來已經衰退五十％，鄉鎮公所發放生育津貼似也難以扭轉趨勢。

屏東縣審計室也曾點出部份鄉鎮發放生育補助過於浮濫，只是造成周邊鄉鎮之間戶籍的流動，對激勵出生率並無明顯助益，認為振興地方產業及改善就業環境，才是留住人才、帶動人口成長的根本之道。