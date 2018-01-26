〈南部〉台東幸福住宅 承購資格擬放寬

2018-01-26

部分民眾棄權 逾百戶再供申請

〔記者張存薇／台東報導〕關心重大建設，台東縣議會臨時會昨天安排議員至台東市區考察，其中幸福住宅最後一波選屋剛結束，還有超過百戶將再次公告開放申請，引發議員關心，建設處長吳慶榮表示，將與財政及經濟發展處研擬放寬承購資格，讓更多民眾有機會購買「起家厝」。

議員陳志峰、王飛龍、方賢仁、章正輝、吳景槐等在縣議會秘書長陳劍賢陪同下，昨天一早先到日光橋上關心太平溪路堤共構進度，吳慶榮說明，為解決台九線生北路、綠色隧道交通容量不足問題，因此將沿太平溪興建馬蘭橋至太平橋間的路堤共構道路，全縣亦有九座高壓電塔將配合下地，目前四標工程均已發包，預計今年底完工。

議員擔心將來完工後路堤共構的頭、尾形成交通瓶頸，吳慶榮說明，另爭取前瞻基礎建設計畫，讓馬蘭橋往下游的康樂橋間也能興設堤防道路，至於北側則納入台九線道路改善計畫爭取拓寬。

而縣府推出的平價三百戶「幸福住宅」也是考察重點之一，幸福住宅位於康樂火車站旁，承購者必須無住宅、家戶總年收也有一定限制，多位議員關心在符合資格的八百多人均已通知選屋後，還是有超過百戶未被選走。

吳慶榮說明，目前一百卅戶完成簽約，另有五十六戶剛完成選屋，二月廿七日前必須簽約、繳交保證金，考量貸款能力及分三期要繳完的自備款，部分民眾放棄購買，將研擬放寬家戶年收入等資格，至於第一輪放棄的民眾若符合承購資格，還是可以再提出申請。