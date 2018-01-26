〈台北都會〉北市學童搭北捷 今起6折優惠

2018-01-26

持數位學生證即可 無須換卡

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕北市社會局長許立民昨表示，今起設籍北市六至十二歲學童搭乘捷運享六折優惠票價，兒童只要持北市數位學生證搭乘捷運，每趟車資自動就可享有六折優惠，不需換卡，惠及北市十五萬兒童。

根據兒少法規定，國內大眾交通運輸應以年齡為標準，「提供未滿十二歲兒童優惠措施」，台鐵、高鐵都有兒童優惠票價，北市兒童搭公車也有五折優惠，僅台北捷運未提供特別優惠措施。北市社會局於一○七年度預算中就新增編列一．一億元補助款，補助對象為設籍或學籍為北市的六到十二歲兒童，今起政策上路。

許立民表示，北市在既有的記名學生悠遊卡的基礎下執行，沒有特地修改卡片樣式，學童不需更新卡片，只要有北市數位學生證就可以享有優惠。

社會局舉例，原本從台北車站搭乘捷運到北投要價卅元，未來設籍北市六至十二歲兒童，搭乘捷運就可自動享有六折優惠，持卡僅會扣款十八元。

據統計，目前設籍北市六至十二歲學童共計十五萬餘人、持有北市數位學生證者僅十一萬餘人；言下之意，有近四萬名設籍兒童可能因就讀他縣市私校、未在北市生活等因素，未能持有北市數位學生證。

申請兒童優惠卡 也可享優惠

社會局兒少科長王惠宜表示，現也推出「兒童優惠卡」，設籍北市六至十二歲學童家長自即日起，可攜帶戶口名簿、一張二吋照片自行至北市十二區公所申請，同樣也有搭乘捷運六折優惠。