〈北部〉部落受暴婦別吞忍 花蓮地院教戰5撇步

2018-01-24

萬名出庭被害者 原民佔4成

〔記者王錦義／花蓮報導〕由現代婦女基金會承辦的花蓮地方法院家暴服務處十多年來協助一萬多名受家暴者出庭的被害者，其中原住民佔四成。家服處調查指出，實際服務時發現原住民受到傳統文化觀念、資源不易取得等影響，經常有不願求助、不敢提問、拒絕服務的情況發生，昨天與花蓮地方法院舉行記者會，公開「法庭協助五大撇步」，呼籲部落婦女勇於向外求助。

花蓮地院家暴服務處公開法庭協助五大撇步，包括設置各族族語通譯、協助當事人於派出所就近聲請保護令，鼓勵受暴婦女不要放棄求助。現代婦女基金會執行長范國勇說，花蓮為全台原住民人口最高的縣市，受暴婦女可能怕丟臉、或受到親族的壓力而選擇隱忍；家暴事件當事人擔憂加害人遭判刑，影響家計與小孩生活等後果而「心軟」，中途撤回保護令也高達二十一點七％。

花蓮地院庭長陳雅敏說，花蓮中南區原鄉部落交通不便，前往法院開庭，動輒二、三小時車程，降低來開庭的意願，更有婦女因交通成本而放棄聲請、撤回保護令的例子，法院積極推動南區案件在玉里簡易庭開庭，減少受害者往返法院時間。

現代婦女基金會指出，家服處也提供多項司法協助，包括深入偏鄉宣導、錄製太魯閣、阿美族語影片，教導被害人上法庭注意事項，並就近連繫在地警方家庭暴力防治官協助聲請保護令，法庭上設有各族通譯，協助被害人在法庭上以母語陳述，出庭作證不再害怕。