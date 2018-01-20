〈南部〉梅嶺賞梅趣 假日免費接駁

2018-01-20

警方交管 增開公車綠22班次

〔記者洪瑞琴／台南報導〕楠西梅嶺梅花怒放，吸引遊客利用假日上山賞花，因大量車潮湧入梅嶺山區，導致不少民眾還沒賞到花，就先塞車掃興了，南市交通局自今天起到二月四日，逢例假日在梅嶺資訊站、太山停車場、二層坪停車場等地規劃免費接駁車，紓解塞車窘況，警方也有交通管制，遊客上山要注意。

另外，假日期間交通局再增開大台南公車綠22（玉井—梅嶺）班次，呼籲民眾「區外停車、區內接駁」，搭乘公車輕旅行，省去塞車和找停車位煩惱。

交通局局長林炎成指出，梅嶺二層坪停車場及周邊約有七百個停車位，為因應假日車潮湧入，自今天起至二月四日，逢假日配合警察局實施交通管制，引導民眾前往梅嶺資訊站、太山停車場停車，並安排梅嶺免費接駁車。

遊客也可在玉井轉運站搭乘大台南公車綠22（玉井—梅嶺）前往梅嶺，假日時段每天將有往返三十二班次，除可沿途觀賞美景、享用美食外，搭乘公車更輕鬆便利。交通局估計，接駁車加綠22加班車，平均約十五分鐘一班。

南市公共運輸處處長呂獎慧表示，玉井轉運站本身即是大台南公車重要轉運節點，從台南火車站可搭綠幹線、從善化火車站可搭橘幹線前往，除梅嶺外，也可在玉井轉運站轉往楠西玄空法寺、曾文水庫、龜丹溫泉、虎頭山等周邊景點，搭公車更能體驗輕旅行的漫遊魅力。