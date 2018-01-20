〈台北都會〉轉彎！ 燈節踩街遊行不單獨招標

2018-01-20

廠商替代方案 須等同或優於紙風車

〔記者蔡亞樺、鍾泓良／台北報導〕台北燈節招標、發包過程周折，得標廠商「槮凌」公司原一手包辦燈區佈置、踩街遊行、小提燈製作等所有事項，因槮凌與其協力廠商「紙風車」談不攏，心急如焚的觀傳局考量燈節時間急迫，日前決議將小提燈、遊行另行單獨招標。但觀傳局近日討論後調整作法，觀傳局長陳思宇昨表示，目前決定不將小提燈「減項」，而是尋第三人改善，若有衍生性費用，依契約規定請求；另踩街遊行有待槮凌提替代方案，若替代方案未優於紙風車，依採購法還是有終止契約或履約減項的可能性。

將於二月廿四日登場的台北燈節，今年經費預算四○五○萬元，去年招標三次均無人投標，第四次招標，槮凌、尹石廣告公司兩家廠商投標。因槮凌投標的服務建議書有樂團「蘇打綠」團員阿福所帶領的年輕藝術家團隊、舉辦踩街遊行經驗豐富的紙風車劇團，贏得評選委員青睞。

觀傳局官員前兩天受訪時指出，槮凌提案踩街遊行與紙風車劇團合作，但雙方協議有問題，槮凌打算提出替代方案，採購法是有規範，協力廠商出問題可提替代方案，須等同或優於原來提案的內容，但「（燈節）時間很趕」，因此和槮凌「合議」減項，變更標案契約項目，擴大民間團隊參與，減項後槮凌經費也降為兩千萬多元。

台北市聯合發包中心主任吳健羣表示，廠商在成功得標後就與政府屬於「民法」上的契約甲乙方，已經可以開始履約，簽約只是行政程序；雙方若遇到情勢變更或政策因素，可在得標後協商是否減項。

吳健羣說，招標後契約變更可依個案狀況考量，他舉例，如國際物價調漲，或分包商不再供應，可以要求延長工期或增加預算，另外還有可能政策因素轉變，如建築涉及設計變更也成立。但他補充，如果原因歸責於廠商，政府可求償、提出解約或減項，若屬於政策因素，則由政府增列預算。