〈台北都會〉東明智慧型公宅 明年2月完工

2018-01-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府規劃、柯市府任內發包興建的南港區東明公共住宅，預計於民國一○八年二月完工，並於該年夏季提供七百公宅戶出租；此外，還有一棟五層樓社福大樓，提供七十床的日間照顧及長期照顧。副市長林欽榮昨現勘東明公宅社福大樓，表示今年八月就有機會優先使用。而鄰近的東明公園也因應公宅進駐，去年十一月整理成更親民及有特色的「台灣藍鵲公園」。

南港區東明公宅位於南港路二段，周邊鄰近南港家樂福、南港區公所及台鐵、高鐵、捷運的南港車站。該工程一○四年十二月廿九日動工，為市長柯文哲上任首件發包智慧型公宅，預計於明年二月完工，該年夏天就能出租公宅七百戶。

另外，公宅基地內也有五層樓的社福大樓，為北市十八歲至六十五歲身心障礙者提供生活照護服務，四十八床廿四小時照護及廿二床的日間照顧，並導入智慧科技系統，如護理資訊系統、遠端監視系統、體溫檢測監視、離床感測，以增進照護服務品質。

林欽榮表示，東明公宅還沒有完成之前，市府就先花八百萬元改善東明公園，不僅造福公宅住戶，也讓周邊地方可以優先享用。而公宅啟用後，將會鎖定南港軟體園區及生技園區的員工，讓他們可以就地就業、居住。他也不忘提到一旁長年無法更新的海砂屋台肥新村社區，表示市府也會盡力協助完成都更。