〈南部〉塵封逾70年 高雄半屏山日軍洞窟水庫曝光

2018-01-18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕隱藏在半屏山裡七十多年、一處二戰時日軍洞窟水庫，近日在舊城文化協會人員冒險勘查後曝光，洞窟水庫神秘感瞬間發酵，勾起外界更多想像，日軍在壽山與半屏山裡還會不會有鮮為人知的設施？

文史團體打狗再興會社指出，洞窟水庫位於已關廠的中油煉油廠區內，先前還聽聞山上有日軍隧道群，凸顯廠區與半屏山等場域的文史價值，希望主管機關認真思考廠區未來，建議可連結軍事、產業等空間，搭配高鐵等交通功能，整合全區為兼具文史、教育、工藝、觀光的多功能園區。

文化局：將再探勘確認保存價值

由於洞窟水庫橫跨中油高雄煉油廠區、壽山國家自然公園半屏山園區，相關單位將再探勘，並研擬列入古蹟、歷史建築或軍事遺址可能性。文化局表示，先前從未探索該水庫與附近空間，需蒐集更多資料，確認水庫保存價值。

地方人士流傳，日軍曾於半屏山挖地下水庫，有半個足球場大，是左營舊城震洋特攻隊遺址、林園清水巖二戰軍事遺址外，較大規模軍事遺跡，傳言於去年十二月十四日獲證實。

舊城文化協會理事長郭吉清表示，十二月十四日當天向中油申請進行日據「六燃時期」（中油公司前身）工業文化資產勘查，經中油技術人員協助，從半屏山公園旁入口攀爬十多公尺，坡度約八十度樹井抵達水庫頂部，發現長約一百廿公尺長筒狀隧道水庫。

協會成員表示，一九四三年太平洋戰爭期間，日本海軍施設部在高屏溪旁設立取水站，即「大泉營區」，當地埋設六百厘米口徑鑄鐵水管，經大樹到仁武淨水場，進行水質淨化與加壓，再沿水管路送水到半屏山。

郭吉清說，水源引自十公里外高屏溪，水源抵達半屏山後，再挖兩公里石灰岩送水到高雄港，文獻也有詳載，日軍於戰敗交接清冊寫著「洞窟式配水池」，國軍抄有「日本海軍財產交接清冊」記載洞穴位置。

壽山國家自然公園籌備處主任許亞儒指出，地下水庫延伸範圍大，初判為文化遺址，確認權責後會協助保存。