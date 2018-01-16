〈北部〉蘇花改東澳至南澳段 評估改善

2018-01-16

大清水至崇德路段 明年完成期末報告

〔記者王錦義／花蓮報導〕省道台九線蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳到東澳段即將在二月通車，花蓮縣長傅崐萁多次要求針對未改善路段進行「蘇花改二期」工程。公路總局回應指出，東澳至南澳段、大清水至崇德路段正進行改善策略評估案；而東澳─南澳段去年改善八處彎道，今年十月將再完成五處彎道改善。

公路總局指出，東澳至南澳段交通改善策略評估案，包括現有道路線形、邊坡穩定性、交通安全及交通量與組成等資料，預計下月提期末報告；而花蓮大清水到崇德路段評估案也預計明年二月完成期末報告；另今年也規劃改善五處彎道，預定明年五月開工，全部預定於一○九年底前完工。

民國一百年三月動工的台九線蘇花公路山區路段改善計畫，目標是「提高安全性與抗災能力」，現就有安全急迫性路段蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水等三個路段執行，蘇澳至東澳段預計下月通車，其餘路段預計明年底完工。

針對未納入蘇花改計畫的路段，公路總局指出，東澳至南澳段、大清水至崇德路段已進行交通改善策略評估案，至於和平至和中路段原本就拓寬為平直的雙向四車道。

花縣議員憂未改善路段成交通瓶頸

傅崐萁多次砲打中央並大膽預估未來蘇花改通車後，「前寬後窄」的蘇花公路將成大型停車場，「迎來東部交通黑暗期」。縣議員葉鯤璟說，國道五號到蘇澳為三線道，進入台九線則為兩線道，和平部分路段是雙向單線道，交通堵塞可以預期，倘發生事故將造成交通癱瘓；民進黨縣議員施金樹也擔心尚未改善的路段會是交通瓶頸，希望中央解決。

公路總局評估認為，蘇花改完工後至二○三六年，蘇花路廊交通服務水準均可維持C至D級以上，且既有蘇花公路仍維持通行，同時提供兩條路線通往花東地區；另預估未來平日及假日經由蘇花路廊通往花東的車流量，為國五的三十％到六十％，強調「並非所有車流都會繼續前往花、東」，蘇花改即可滿足交通需求。