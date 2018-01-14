〈台北都會〉推廣網球 迷你球場進駐百貨商圈

2018-01-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕第三屆ＷＴＡ台灣女網公開賽本月廿九日在台北和平籃球館點燃戰火，為推廣網球運動，悠遊卡公司與ＷＴＡ台灣公開賽大會、中華民國迷你網球協會合作，特別在信義區百貨商圈設置迷你網球場，昨出現在年輕人聚集的COMMUNE A7、信義區的貨櫃屋，立刻引起不少民眾興趣，有人帶著網球拍直接在現場打著球，一旁還有教練指導，學童的神情相當認真，直呼真好玩。

這兩座迷你網球場是比照國際賽事等級的球場材料，等比縮小原球場四分之一尺寸，還是移動式，不同於正式球場的嚴謹，迷你球場多了點童趣，這在台灣也是首見。悠遊卡公司表示，未來這兩座移動式迷你球場，將巡迴全台北、中、南。

悠遊卡公司董事長林向愷表示，悠遊卡公司除了投身公益活動，也不忘支持體育活動，而ＷＴＡ台灣公開賽是一個向世界宣傳台灣的最佳行銷機會。

搶搭世界球后戴資穎熱潮，悠遊卡公司去年發行萬張戴資穎悠遊卡搶購一空，悠遊卡公司人員昨表示，為提倡體育活動，將持續贊助運動選手，目前規劃與義美食品公司未來贊助世大運網球男子單打金牌莊吉生，持續帶動運動風氣。

ＷＴＡ台灣公開賽會外賽將於元月二十七日至二十八日舉行，免費入場。會內賽單打三十二籤、雙打十六籤，將於元月二十九日至二月四日舉行，為售票活動。