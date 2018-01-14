〈台北都會〉三峽青年社宅闢路 害鄰居牆損路裂

2018-01-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府規劃在三峽區民生街與國慶路交界處興建青年社會住宅，目前正進行整地及周邊道路施工，議員林銘仁接獲社區民眾反映，周邊道路地下箱涵工程造成鄰近民宅外側、圍牆及路面受損龜裂，林銘仁會同新建工程處長詹榮鋒前往會勘，詹榮鋒承諾於道路完成後，會將受損圍牆及民宅地面一併修復。

「三峽國光段青年社會住宅新建工程」基地緊鄰三峽區民生街，鄰近台北大學，周邊還有北大國小、龍埔國小等文教設施，且鄰近捷運三鶯線LB06站預定位置，生活機能便利，第一期預計興建二百廿戶，為地上九至十三層、地下二層建物，預計一○八年底完工。

埋設地下箱涵 離民宅太近

林銘仁說，目前該社會宅正在進行整地及周邊附屬道路工程，但社區居民向龍埔里長陳志育反映，施工單位埋設的地下箱涵位置太接近周邊住宅，造成國光街二號至廿號周邊住戶的圍牆因為地基下陷而傾斜，且部分巷弄路面龜裂。

市府：土質濕軟 會協助修繕

陳志育說，民眾也擔心工程開挖處內壁土石坍落，恐影響民宅地基有掏空疑慮，林銘仁邀集詹榮鋒、陳志育等人現場會勘，詹榮鋒說，該處原先為排水溝渠，導致土地土質濕軟，但開闢道路需要先挖掘設置排水箱涵，會要求廠商注意避免影響民宅，等地下箱涵埋設和道路施作完成後，會進行地基回填補實，並協助修繕鄰損的部分。