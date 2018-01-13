〈南部〉吳萬春香舖製香123年 戮力傳承

2018-01-13

〔記者邱灝唐／台南報導〕位在台南祀典武廟的吳萬春香舖，從簽訂馬關條約的一八九五年開始營業，至今已有一百廿三年，店內的師傅吳博男也秉持「用一生做好一支香」的信念努力製香。不過，要想承續下一個百年，第四代老闆吳宜勉表示，挑戰相當大。

一把香的製作方式，從香蕊浸水開始，依序黏上楠木樹皮粉及配方香粉，過程中也須運用手勁甩動並用「掄紙扇」展開每一支香，最後再做日曬、染色及包裝等收尾動作，擺在架上呈給顧客。吳博男從十六歲退伍後就來當學徒，在店內的製香室度過五十八個年頭，日復一日完成工作，重覆這項流程至少已數萬次，室內染紅及略微凹陷的牆，也記錄他在此工作的歲月。

不過，老店傳承並不如想像中的浪漫，第四代老闆吳宜勉表示，他是同輩中唯一的男人，傳統上，傳子不傳女，因此祖母在去年初過世後，他辭去銀行職務，回來承接家業，只是產業景況已不如小時候那樣繁盛。

面對中國香低價搶市、年輕一代祭拜習慣改變，吳宜勉強調，如果不積極轉型，很難撐過下一個百年，因此正在開發臥香、薰香等產品，畢竟古人除了把香做為宗教用途之外，也會在房中點起一炷香，提神醒腦。

這時，在一旁製香的吳博男也忍不住插嘴，他說，香最早並不是用來拜拜，而是治病，傳說九天玄女在成仙之前，因父親久病在床，無法吞嚥補藥，因此祂把藥材磨成粉並製成條狀曬乾，日夜在父親房內點上一炷香，不久後便痊癒，所以九天玄女也被稱為「香媽」，更是製香業者每年必拜的祖師嬤。