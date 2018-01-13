〈南部〉天冷鬧血荒 血庫低於安全存量

2018-01-13

AB型庫存最少 A型與O型也很缺

〔記者吳俊鋒／台南報導〕寒流發威，氣溫驟降，影響民眾挽袖的意願，目前雲嘉南區各血型平均庫存量已低於七天的安全庫存量，加上學生族群正值期末考，且寒假即將到來，血荒危機浮現。

台南捐血中心企劃課長陳容苹說，目前各血型平均庫存量已降為六．六天，低於安全庫存量，尤其ＡＢ型最少，僅剩三．九天，Ａ型與Ｏ型也很缺。

歸仁獅子會 籲週日來捐血

歸仁獅子會連續第十四年舉辦愛心捐血活動，配合台南市捐血月起跑，週日將在新豐高中登場。依照往例，準備了豐富的摸彩禮品，大獎包含電視、冰箱、照相機、自行車等，鼓勵民眾踴躍挽袖。

會長王文進表示，當天捐血者除了可參加抽獎，都能獲贈關廟麵伴手禮，現場也安排免費的命理諮詢、紫微斗數、生肖姓名、面相等攤位，還有義剪、健診，歡迎各界共襄盛舉。

陳容苹指出，氣溫逐漸下探，自元旦以來的統計，實際捐入量僅有預估捐入量的八十七．三％，但實際供出量卻是預估的一○七％，短少近二十％，天冷對捐血的衝擊，可見一斑。

陳容苹也提到，捐血者之中，學生族群占了十五．一九％，比例不小，因此每年寒暑假容易鬧血荒；而傳統觀念中，就醫民眾要開刀診治，大多不想拖過農曆年，造成春節前達用血量高峰，常出現血源不足的窘境。