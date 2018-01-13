〈南部〉南美館更改分館名稱 藝文界質疑

2018-01-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南美術館原規劃「公十一」基地定位為「當代美術館」，古蹟原台南警察署基地定位為 「近現代美術館」，在營運方向及策展主題有所區隔，包括南美館官網、維基百科及去年六月九日總統蔡英文南下視察時都如此示人；但最近工程圍籬換館名，「當代美術館」變「二館」，「近現代美術館」變「一館」，引起藝文界質疑漠視台南當代藝術發展史重要地位，諷刺「『難美館』欺騙小英總統」。

南美館：不必侷限館名畫地自限

南美館則強調，南美館發展功能與定位方向未曾改變，更改分館名稱單純是為彈性運用館場，不必因侷限館名而畫地自限；不論分館名稱為何，都是以「台南美術館」主體走出寬廣的國際水準格局，同樣重視當代藝術。

南美館表示，一、二館館名於去年六月十五日第四次董事會議決議通過，是在蔡總統訪視之後才定案，後續工地圍籬更換館名；而南美館發展目標不只有兩個館，未來還會有三館，當代藝術的典藏展覽與文化教育推廣，完全不會受影響。

南美館董事郭為美表示，考量藝術創作多元化及館場展覽受限於當代或近現代的屬性定義，經董事會討論共識，改稱一、二館。

藝文界人士則指出，市府當初以當代美術館、近現代美術館規劃名義爭取經費，令大家樂見台南首開先鋒為台灣近代藝術史觀建構格局；如今錢要到，名稱就不見了，卻沒有任何公開說明，就讓當代美術館「無聲無息」消失，標榜所謂的全國第一個行政法人美術館典範，竟如此缺乏透明的公民參與機制。

策展人李旭彬認為，其實台南自早擁有很強的當代藝術創作能量，承繼優良文風，不斷有創新活力，在藝術界被封稱「台南學」專屬評價，且與台北首善之區並駕齊驅，「館名是標誌、必也正名乎」，以二館取代，似有商榷餘地。但也有另位策展人表示，展覽內容與精緻度最重要，館名對一般人而言，沒有差異感受。