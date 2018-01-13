〈台北都會〉連接富貴角 石門幸福步道啟用

2018-01-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕串連石門特色景點的石門幸福步道昨熱鬧啟用，全長一三五公尺的木棧道，沿途兼具自然景觀與鄉村風貌，並連接富貴角步道，步行廿分鐘就可抵達台灣最北端的富貴角，還能到熱門打卡景點的老梅綠石槽，走在幸福步道上，有滿滿幸福感。

石門幸福步道昨舉辦啟用典禮，石門區公所除在會場布置心型幸福拱門、薩克斯風演出等，還安排了當地一對結婚超過六十年的許姓夫妻，擔任幸福使者，現場洋溢著幸福。

135米木棧道 花了300多萬

石門區長吳嘉榮表示，富基市民活動中心旁本來是一片雜林坡地，公所爭取台電城鄉風貌經費補助，花了三百多萬元活化重整坡地，闢建出全長約一三五公尺的木棧道，就取名為「幸福步道」。

另端可通往老梅綠石槽

吳嘉榮說，步道上端出口為石門富基市民活動中心，步道則隨著地勢高低搭建而成，除了木棧道外，還有平台，是絕佳的景觀休憩場所，而且四通八達，若從幸福步道往北邊走，連接富貴角步道，步行約廿分鐘就可抵達台灣最北端「富貴角」，如果從步道下端出口往東邊走，穿過老梅社區小豬意象石板街道，就可以看到全台超熱門打卡景點「老梅綠石槽」。

吳嘉榮說，幸福步道串連起富貴角及老梅等火紅的景點，營造出一條具備自然景觀及鄉村風貌的旅遊路線，而步道穿越林地，也避免遊客繞行馬路，更能安心的探索石門景點。

石門區整體環境 將再建設

因台電已同意補助城鄉風貌第三期經費，公所也將進一步建設石門區整體環境及周邊旅遊動線，提供在地居民及遊客更優質的居住及旅遊環境。

石門富基里長林茂森說，幸福步道的落成，為民眾提供舒適的休憩活動場所，越走身體越健康，身體健康，幸福自然跟著來。