〈北部〉睡破床逾30年 獨老獲新床笑了

2018-01-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高齡八十六歲的阿美族爺爺林約翰，一人獨居吉安鄉臨海邊的殘破鐵皮屋內，水、電長期仰賴善心鄰居供應，華山基金會昨早協助補強、打掃環境，還換掉逾卅年破床，重新鋪上新的床墊寢具，讓他看了頻頻向義工點頭道謝，露出久違的笑容。

「華山」邀義工修房 換全新寢具

長期生活在髒亂、殘破不堪環境的林約翰，年輕離婚後，就與家人斷了音訊，獨居數十年來，因膝下有子無法申請低收補助，每月僅靠著老人年金度日，加上年紀漸長行動不便，起居無人照料，生活陷入困頓。

林約翰住的鐵皮屋，老舊天花板被白蟻啃食剝落，每逢下雨就漏水，華山基金會得知後，今年月初邀請宏泰生活家具館、東洲鋼鋁工程行及郭俊興等義工前往修繕，發現他的木板床早已殘破不堪，棉被更有一層厚厚的灰，一掀動滿屋子塵埃、霉味。

華山基金會花蓮縣站長林敏說，林爺爺的屋內堆滿廢棄物且昏暗，為讓他能有個舒適的環境迎接新年，邀請廿多名花蓮富邦人壽義工協助清理居家，並換上全新床墊寢具，移除破舊門板、腐朽木板等廢棄物，希望爺爺能在寒冷的冬夜裡住的安心、睡的溫暖。

環境舒適 摸著新棉被說「好溫暖」

她說，義工們還提前張貼春聯，增添過年氣息，並準備豐盛的午宴陪爺爺吃飯，讓多年無法圍爐的他，也能感受與家人一起過節的歡樂氣氛；目前年菜募集僅約七成，期許能有更多善心人士協助，讓獨居長者都能享用一頓豐盛的年節佳餚。

林約翰雖行動不便坐在輪椅上，但耳聰目明的他，見到一群人為他忙裡忙外，數度激動落淚，當被推進屋內後，看見舒適的環境及新的床墊寢具，頓時露出久違的笑容，頻頻向義工道謝，伸手摸著新棉被直呼「好溫暖！」