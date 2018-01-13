〈中部〉寒流發威 火車站地下道街友增6倍

2018-01-13

〔記者蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕寒流持續發威，台中氣象站昨天清晨僅八．四度低溫，受到輻射冷卻影響，除了山區，市區、屯區比海線更冷，溫度下探十度，白天太陽露臉最高可到十八度，但入夜可能七度，日夜溫差很大，要到明天才回暖，而街友也往室內聚集，台中火車站地下道的街友暴增六倍，地舖排滿地下道，除了社會局、社團關懷，不少民眾也自發性發送熱食、防寒物資。

市長關懷街友 遞上毛帽等物資

市長林佳龍十一日晚上由社會局長呂建德等人陪同，前往台中火車站地下道等處關懷街友，他遞上毛帽、手套、襪子、暖暖包等保暖物資，也邀請街友到短期安置所盥洗休息。

低溫持續到週日上午 下週回暖

入冬這波最強寒流，白天溫度僅十至十九度，晚上也只有八到十三度，中部最冷在日月潭測出四．八度，台中的梨山測出二．九度，和平區的桃山測到負八．二度，全台冷吱吱，台中氣象站表示，這波寒流又乾又冷，持續到週日上午，白天溫度才會逐漸回升至廿、廿一度，下週最高可到廿四度，回復暖冬天氣，舒適、早晚有涼意。

寒流低溫民眾躲室內，街友也往室內避寒，台中火車站地下道聚集大批街友，平常每天只有十人左右，但昨天卻擠滿七十幾人，地下道排滿家當和禦寒衣物，白天有不少人外出覓食、打零工，也有人躲在被子或蓋上衣服取暖，除了有社團固定關懷，也有民眾揪團發物資，不過近來傳出車站前要蓋公園，地下道恐將拆除，街友擔心就怕連避冬的地方都沒有，市府表示會再評估、協調。

社會局指出列冊街友約一百七十人，目前有社工和街友關懷員巡視街友熱點，包括台中火車站地下道、第二市場、公園、橋下等，並發送防寒物資，目前未發現街友身體不適送醫等意外，現在有三處街友協力單位開放短期安置場所，提供夜間住宿、熱食、禦寒衣物及沐浴盥洗服務，和平街的原立德派出所設置臨時避寒所，臨時安置約六十人。

台中市消防局統計，這波寒流期間，從八日至十二日傍晚，全市總計有卅八人「非創傷且到醫院前死亡」，其中，最冷的時刻，十一日深夜至十二日傍晚，共有三人「非創傷且到醫院前死亡」，分別是兩名各八十七歲與八十八歲婦人，以及九十歲老翁，不過，中市消防局強調，上述數據是非創傷，且到院前（包含已確認死亡未送醫）的人數，是否與寒流低溫有關，或是俗稱的「凍死」，消防局無從確認，應由醫師或檢察官認定。