〈中部〉閃辭國民黨雲縣黨部主委 林文瑞︰無法再勝任

2018-01-13

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林農田水利會會長、國民黨雲林縣黨部主委林文瑞昨天傍晚突然在臉書上PO文宣布請辭黨部主委一職，在地方政壇丟下震撼彈。

林文瑞︰全力捍衛水利會會員權益

林文瑞強調，這是他思考很久後才做下的決定，未來他將全力捍衛水利會會員的權益，做好對農民的服務，才不會辜負一位「民選會長」的職責。

林文瑞表示，他在昨天下午五點下班前已向中央黨部寄交辭職書，即日起生效，不會接受慰留，至於由何人接任？他完全沒有意見也會全力支持。

林文瑞重申，他擔任水利會長、又是國民黨中常委，都是農民和黨員選出來的，不能辜負，因為他個人能力有限，沒法再勝任縣黨部主委，才會請辭，至於未來不論誰代表國民黨參選縣長或地方選舉，他都會盡力輔選。

林文瑞強調，他除黨部主委身分外，更是雲林農田水利會會長、全國農田水利會聯合會的會長，民進黨政府蠻橫進行水利會改制，讓他覺得要站在第一線持續守護農民權益、共體時艱。

林文瑞說，他個人能力難以身兼兩職，所以黨部主委是該讓賢的時候， 他相信國民黨內人才濟濟，相信黨中央能選賢與能，新任主委必能帶領雲林黨部大步向前。

張麗善錯愕︰林請辭讓人惋惜

立委張麗善聽到林文瑞請辭消息相當錯愕，她表示，林文瑞接任主委後讓黨務工作更接地氣，成果有目共睹，他請辭一事讓人惋惜，對於下屆雲林縣長人選，她清楚自己必須承擔責任，會依照黨的機制爭取提名。

  • 雲林農田水利會會長林文瑞昨天傍晚突然在臉書上宣布請辭國民黨雲林縣黨部主委一職。（記者林國賢攝）

    雲林農田水利會會長林文瑞昨天傍晚突然在臉書上宣布請辭國民黨雲林縣黨部主委一職。（記者林國賢攝）