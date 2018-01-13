〈中部〉閃辭國民黨雲縣黨部主委 林文瑞︰無法再勝任

2018-01-13

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林農田水利會會長、國民黨雲林縣黨部主委林文瑞昨天傍晚突然在臉書上PO文宣布請辭黨部主委一職，在地方政壇丟下震撼彈。

林文瑞︰全力捍衛水利會會員權益

林文瑞強調，這是他思考很久後才做下的決定，未來他將全力捍衛水利會會員的權益，做好對農民的服務，才不會辜負一位「民選會長」的職責。

林文瑞表示，他在昨天下午五點下班前已向中央黨部寄交辭職書，即日起生效，不會接受慰留，至於由何人接任？他完全沒有意見也會全力支持。

林文瑞重申，他擔任水利會長、又是國民黨中常委，都是農民和黨員選出來的，不能辜負，因為他個人能力有限，沒法再勝任縣黨部主委，才會請辭，至於未來不論誰代表國民黨參選縣長或地方選舉，他都會盡力輔選。

林文瑞強調，他除黨部主委身分外，更是雲林農田水利會會長、全國農田水利會聯合會的會長，民進黨政府蠻橫進行水利會改制，讓他覺得要站在第一線持續守護農民權益、共體時艱。

林文瑞說，他個人能力難以身兼兩職，所以黨部主委是該讓賢的時候， 他相信國民黨內人才濟濟，相信黨中央能選賢與能，新任主委必能帶領雲林黨部大步向前。

張麗善錯愕︰林請辭讓人惋惜

立委張麗善聽到林文瑞請辭消息相當錯愕，她表示，林文瑞接任主委後讓黨務工作更接地氣，成果有目共睹，他請辭一事讓人惋惜，對於下屆雲林縣長人選，她清楚自己必須承擔責任，會依照黨的機制爭取提名。