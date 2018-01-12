〈中部〉舊城新生 台中火車站周邊2處都更啟動

2018-01-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍積極推動舊城區再生，昨日先前往原中區黃金地段的金園大樓頒發都市更新會立案證書，隨後為後火車站東區和平街都更會揭牌，他說，市府全力提供協助，盼早日迎接舊城新生時刻，再現歷史韻味，讓新舊共榮發展。

中區中華路與公園路重要商圈的金園大樓，已有四十五年歷史，建物管線老舊、漏水，單元總面積約三百六十一坪，更新會去年十二月獲准立案；「東區和平街都更案」範圍東至振興路八巷、西至和平街二二八巷，南接和平街二二八巷十七弄，北接和平街，單元總面積約八百坪，多為獨棟建物，街廓建物老舊、通道狹小，更新會去年十一月准予立案，是東南區第一個自立都更案。

林佳龍說，市府全力推動舊城新生，從柳川整治、大車站計畫、台糖湖濱園區、綠空鐵道軸線，將建設從點串成線、再擴展成面進行開發，金園大樓現在進行都更正是時候，期待都更會運作有效率，早日完成，迎接舊城新生的來臨。

他又說，和平街都更計畫不僅讓巷道通行、消防更安全，也重建舊市區美麗家園，重現舊城不可取代的歷史韻味，將結合「文化城中城」加以打造，加上捷運發展，整體規劃逐漸成型，全力帶動舊城發展。

都發局長王俊傑表示，金園大樓案是繼綜合大樓及成功路側、千越大樓案及遠東百貨大樓第三件都市更新重建案，協助向內政部營建署申請中央補助重建規劃費用，盼重新點亮中區，未來配合綠川掀蓋，綠空鐵道計畫來串連台糖與干城，形成文化走廊。

王俊傑指出，和平街都更案結合東區創新商業模式的改變，將創造舊社區使用機能轉型及大車站區多元轉化的發展，充分達成舊市區土地與大車站商圈延伸縫合的目標，呈現舊城區都市更新的影響效益。