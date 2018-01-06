〈台北都會〉使用率超低 Pay.taipei智慧支付平台挨批好爛

2018-01-06

註冊、登入複雜、不友善

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府斥資近七百萬元打造的智慧支付平台「Pay.taipei」，要民眾以第三方支付取代紙幣，可上網繳交水費、停車費、醫療費三項市政規費，未來還會納入學雜費、房屋稅等地方稅務，但上線半年多來，網路下載量低且幾乎都是負面評價，資訊局統計半年來交易金額僅約五千多萬元，甚至低於半年約六千萬元的超商代收停車單手續費，玉山、台新銀行去年底約期一到也不再續約。使用者多批評，註冊、登入複雜、不友善、「爛到不知道該說什麼」。

下載量低 幾乎都是負評

台北市長柯文哲去年十二月走訪台北魚市場，指要讓紙幣、銅板在台北市消失，但從去年六月二十五日就推出的「Pay.taipei」，做為整合歐付寶、街口支付等八大行動支付業者的智慧平台，不僅玉山銀行、台新銀行去年底約期一到就不再續約，提供市民繳交的水費、停車費、聯合醫院醫療費三項費用，從去年六月至十二月底，交易金額只有五千多萬元。

2銀行約期到就不續約

雖然資訊局並沒有統計Pay.taipei的下載及活躍帳號數量。但三項可繳交費用之一的停車費，停車管理處統計，一年民眾繳庫約三十六億元，半年約十八億元，光是超商代收手續費一年也有一．二億元，足可見 Pay.taipei的交易量及使用率之低。從安卓平台來看，Pay.taipei評分僅一．三顆星，五十五位評分網友中，有四十九位給予最低評價的一星，批評多是嫌棄註冊、登入複雜、不友善、「爛到不知道該說什麼」。

資訊局︰研究如何更便利

記者實際操作，要使用Pay.taipei必須先完成實名註冊，再綁定帳號，先下載Pay.taipei的App，登入成功後，要綁定帳號時就得重新登錄，但綁定前還要重新下載新的App，另外再註冊一次，最後才能跳回Pay.taipei完成綁定，流程繁雜、讀取緩慢且得不斷重新登入，註冊耗時約半小時。

可繳水費停車費醫療費

面對負面評價如潮，資訊局表示，因為手機還無法普及使用自然人憑證，可選擇與電信業者合作，以電話門號註冊，現行申請步驟確實多了一點，已在研究如何深入整合，至少要只用一個App就能完成註冊與綁定。

今年將增學費房屋稅等

資訊局強調，今年將發展學雜費、牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅等地方稅務，都可透過Pay.taipei連結第三方支付繳交， 正在想辦法讓智慧支付平台更加便利。