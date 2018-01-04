〈南部〉「撥霾見日」 李遠哲︰零碳是世界要走的路

2018-01-04

參訪中山大學特展 籲產業轉型

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中研院前院長李遠哲昨天出席中山大學「撥霾見日．PM2.5視界」特展，親自到高雄體驗空氣品質，他表示，零碳是全世界要走的路，若不重視溫室氣體，台灣將來走不出去。

李遠哲在中山大學校長鄭英耀等人陪同參觀展區後表示，零碳是全世界要走的路，廠商要電、水及勞動力，發電廠難道乾淨嗎？政府只知道補足生產缺口卻不考慮環評及排碳，不處理霾害及溫室氣體，壓力很快就來。

李遠哲說，台灣產業不改變，還是製造跟外銷，根本走不出去，年輕人沒有希望，舉例來說，例如使用能源時，買汽油卻傷害健康，賣油的不把外在因素排除，就像吸菸者影響他人健康，抽菸得肺癌、肺腺癌開刀要健保，等於全民買單，不只是個人的自由，抽菸要健康捐，煤價太低也要徵碳稅。

「撥霾見日．PM2.5視界」由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁率師生籌劃，展出廿二件作品呈現PM2.5危害人體實例，其中，大林蒲遷村議題也列名展出，李遠哲參觀途中，遇到洪秀菊及黃義英等搬遷戶陳情污染危害。

黃義英向李遠哲表示，當地八百九十一根煙囪常在晚上偷排，國中、小學學童多有呼吸道過敏體質，而政府在遷村後再建新石化專區，未進行環評將製造新一波污染。

場內立體裝置藝術「大鼻子與小粒子」將PM2.5等霾害粒子放大三十倍，具象化模型吸引參觀者目光，而高雄工業區及學校地理關係也以放大圖像呈現。「撥霾見日．PM2.5視界」即日起至六月十五日於中山大學圖書館三樓展出。