〈南部〉偷排污染鳳山溪 陽裕判罰2100萬

2018-01-04

林姓負責人判刑四年二個月

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市陽裕食品公司涉嫌以合法掩護非法製造漆彈，無許可排放廢水污染鳳山溪，一○四年被環保局查獲勒令停工，隔年三度被環局查獲未確實停工，持續生產及排放廢水，依水污法移送法辦，高雄地院近來判處林姓實際負責人有期徒刑四年二個月，並判罰陽裕二千一百萬元。全案仍可上訴。

高市鳳山溪一○四年起多次變色，環局當年九月查獲陽裕非法排放橘色廢水，造成鳳山溪大智陸橋至大東橋長達一公里多變成橘色，環局開罰十七萬元，並要求勒令停工。

沒想到陽裕未確實停工，持續生產及排放廢水，又造成鳳山溪變成藍色，環局隔年十月廿四日及十一月十六、廿四日，三度查獲陽裕非法排放廢水，依違反停工命令移送法辦。

北門里民聯名向地檢署陳情，環局檢測廢水化學需氧量二萬五千mg/L，超過放流水標準值達二百五十倍，不但產生惡臭，致水中動物大量死亡，嚴重污染環境，影響里民生活品質。

高雄地院近來一審判決出爐，以林姓實際負責人不遵守停工命令，致嚴重污染環境罪，依違反水污法判處林男有期徒刑四年二個月，另判罰陽裕公司二千一百萬元。全案仍可上訴。

環保局肯定司法判決，認為陽裕為環境成本付出相當代價，該案是水污法修法後的重判案例，對於拒不停工業者是一個很大警惕。