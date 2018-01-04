〈北部〉竹市醫療關懷專車 8日上路

2018-01-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府交通處首推「醫療關懷專車」將在八日上路，免費接送南寮地區及香山區總共八個里，六十歲以上長者到市區五家大型醫院就醫，一到七天前預約，每天三個班次。

免費接送8里 逾60歲長者就醫

新竹市長林智堅說，在多名市議員和里長爭取下，利用環保局焚化廠回饋金開辦醫療關懷專車，方便長者就醫，也讓年輕人安心上班，未來不排除擴大服務範圍。

林智堅說，新竹市連兩年蟬聯全國最幸福城市，照顧長輩是他上任後首要工作之一，市府透過五大敬老措施，包含安老津貼三千元、成立四十七個共餐食堂、重陽敬老禮金兩千元和免費裝置全口假牙、免費健檢盡力照顧長輩。

採預約搭乘 搭配共乘制度

市府交通處長倪茂榮表示，醫療關懷專車是依使用者需求規劃，利用預約搭乘方式，搭配共乘制度，接送舊港、南寮、康樂、海濱、中寮、港北及港南、虎山等八個里有就醫需求的長輩，到台大、馬偕、國軍、國泰、南門等五家醫院。

倪茂榮說，醫療關懷專車八日起提供服務，為九人座小客車，平日每天三個班次往返，時間是上午八點、九點、十一點，例假日及國定假日則配合醫院門診休診停駛，須一到七天前向里長登記預約，每名長者可有一名陪伴者，每個時段八人，額滿為止。