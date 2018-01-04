〈中部〉《限塑免驚》虎尾回收逾萬紙袋 送商家用

2018-01-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不用怕限塑！隨著紙袋經濟學崛起，並配合環保署擴大實施限塑政策，虎尾就業中心推動「袋動幸福」，回收超過一萬個民眾提供的紙袋，再分送附近店家使用，創造二次行銷效益，大受商家歡迎。

虎尾就業中心宣導 受店家歡迎

紙袋的第二春底這啦！「叔叔，我拿紙袋要來跟你們一起做環保……」，住在附近的小妹妹手提一堆紙袋到虎尾就業中心，由中心人員把紙袋整理後貼上就業服務資訊及活動貼紙，分送給需要的店家，落實減塑行動，創造「無塑」生活。

虎尾就業中心業務輔導員張秀美指出，經就業中心大力宣導後，已回收超過一萬個紙袋，不少家長機會教育，許多紙袋都是由學生拿到就業中心，讓紙袋經濟學向下扎根。

為物盡其用，就業中心人員逐一拜訪虎尾魅力商圈的店家，與店家取得共識，除宣導限塑新政策，也鼓勵大家支持環保減塑。

難得的是，回收整理後的紙袋讓店家重複使用，貼上就業中心的宣導貼紙，竟然大受歡迎，業者吳麗春說，就業中心送來的紙袋都相當漂亮，因為有就業中心的貼紙，讓消費者對商品價值更信任，帶動生意。

張秀美表示，紙袋回收再利用店家反應良好，供不應求，又以量販店、藥局需求較大，呼籲民眾家中若有多餘且堪用紙袋，都可以拿到虎尾中心或虎尾轄區就服台，還能兌換環保袋，幫紙袋找到第二春，詳情可洽詢虎尾就業中心，電話05-6330422。