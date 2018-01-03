〈北部〉《桃園》總經費400億 綠捷土建工程6月底前發包

2018-01-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕綠線捷運工程繼機電工程上網招標，土建工程也已完成規劃，土建工程總經費約四百億元，預估今年六月底前可完成發包程序，施工高峰期將落在明、後年。市府交通局長劉慶豐表示，已做好交通備案。

綠捷將依結構分成五個標案，高架段部分為兩個標案，地下段需採潛盾施工部分也分為兩個標案；而各站的電梯、電扶梯則為一個標案，除可大量採購、壓低價格，未來由桃園大眾捷運公司接手營運，也較易維修、管理。

高架段採預鑄式 減少對交通衝擊

市府交通局長劉慶豐表示，會要求得標廠商提出具體的交通維持計畫；他表示，潛盾施工路段，原則上除車站、推進坑在地上施工，潛盾工程都是在地下施工，對交通影響不大，而每個地下化工程會設兩個推進坑，但大都設在車站區，減少占用道路；至於高架段部分，因為施工技術已經相當進步，可採預鑄方式，儘量縮小圍籬面積，也能縮短工時，減少對交通的衝擊。

交通局：桃園地質較硬 施工無礙

綠線捷運將經過桃園區中正路大廟，由於中正路只有二線道，居民對於潛盾施工可能會影響周邊房屋結構多有疑慮，對此劉慶豐表示，桃園的地質比較堅硬，這從機捷桃園段的施工就已得到驗證，民眾不用擔心，另為營造友善環境，未來每個車站都會選擇旅客較多的出入口設置電梯、手扶梯。