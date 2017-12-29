〈北部〉拒組裝泳池「違約」鄭文燦：不接收自然作廢

2017-12-29

〔記者謝武雄、鍾泓良／綜合報導〕桃園市長鄭文燦前天無預警宣布退還世大運組裝式泳池這項「大禮」，卻被台北市政府反指早已簽訂三方協議，如此形同「違約」，鄭文燦昨對此表示，三方協議是以接收泳池為前提，既然不要泳池、就無代辦必要，合約自然作廢；台北市長柯文哲則表示，這個事先都有簽約，但沒有毀約處罰，因為沒有想到會被毀約，他認為游泳池是好的，一定會有縣市要，後續就交給體育署安排。

外傳陰謀論 鄭：「絕對沒有其他考慮」

鄭文燦前天在市政會議宣布婉謝這份「禮物」後，便交由市府統一以新聞稿回應，但未明確解釋為何「簽了協議又反悔」，後續更引發陰謀論的猜測，被質疑桃園市府是因柯與民進黨關係尷尬才不要泳池，但柯澄清「我跟民進黨現在很好」、「陰謀論太多」；鄭文燦昨天也解釋「絕對沒有其他考慮」，是因簽訂協議後進場看，才發現真的「承受不起」。

鄭文燦表示，北市府九月來函指「不簽協議就要與廠商解約」，桃市府十一月不得不簽，進場後卻發現，該泳池是國內唯一西班牙進口、鍍鋅鋼板材質，規格特殊需專業技術維修人員，且零件供應代理商恐有壟斷性，會導致後續維修保養及零件更換成本偏高；泳池組裝後，在未來廿年的營運管理及維護成本不易估算，加上組裝式游泳池電費比一般游泳池高很多，恐使學校經費預算擴增，考量相關因素後決定婉謝。

組裝有難度 桃市府無法掌握品質

鄭文燦強調，北市府工務局大地工程處、廠商Fluidra Singapore Pte Ltd、桃市府工務局簽定三方協議，決議由桃市府工務局代為辦理後續二次組裝工程，但是該協議是以接收泳池為前提，既然不要泳池，自然就沒有代辦的必要，合約自然作廢；另組裝工程具有相當難度，桃市府未參與前段組合、拆卸工程，無從瞭解當時狀況，若由桃市府組合，無法掌握工程品質。