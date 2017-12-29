〈中部〉基本工資三萬 觀光、美容業喊難

2017-12-29

認對資方勞方和消費者都不利

〔記者張聰秋、佟振國、劉濱銓、陳鳳麗／綜合報導〕針對總統蔡英文拋出國內基本工資調高至三萬元議題，國內連鎖雅頓國際時尚造型董事長楊儒堅一針見血指出，景氣復甦動能仍不穩定，美容美髮不好經營，基本薪資若一口氣調漲到三萬元，對資方、勞方和消費者都不利，後果就是掀起國內嚴重的通貨膨脹和企業歇業潮。

台明將企業總經理林肇睢也表示，現階段因一例一休衍生爭議，造成台灣產業競爭力下滑、勞方收入未增反減、資方經營雪上加霜，應該再等三到五年時間，等投資環境、產業競爭力和勞動環境都轉好了再推動三萬元基本薪資為宜，否則恐將出現產業競爭力更為薄弱，企業主結束營業或出走外移。

草屯鎮康健生物科技公司董事長賴敏男說，台灣企業大量外流，景氣低迷甚久，政府對留在台灣的企業沒有具體的減稅或輔導措施，對外流企業沒有獎勵優惠政策，企業主賺不到錢，如何為員工加薪？

擔任台灣觀光遊樂區協會理事長的泰雅度假村總經理李吉田認為，觀光業所面臨的變數比製造業更大，不僅經濟因素可以左右，還有更複雜難解的政治因素，例如兩岸關係，都讓觀光產業陷入景氣寒冬，此時談大幅調薪，似乎時候未到。

九族文化村行銷企劃部經理黃瑞奇也指出，九族旗下員工數有四百多人，不少是維護園區的勞力工作，類似的職缺起薪，就業市場難以給到三萬水準，若基本薪資真要漲到三萬，企業加薪營運成本是否能轉嫁到消費者身上，遊客會買單嗎？