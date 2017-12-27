〈南部〉港都客運快充式電動公車 明年上半年73輛上路

2017-12-27

每次充電只需十五分鐘

〔記者王榮祥／高雄報導〕港都客運率先引進快充式電動公車，每次充電只需十五分鐘，比一般同型車需四小時快很多；港都指出，今年已訂購五十五輛，至明年上半年共有七十三輛新款電動公車加入營運。

快充式電動公車長約八．六公尺、寬約二．五公尺、高約三．四公尺，可搭載廿八位乘客（座位數十八個），除配備快充式電力系統，並採用低地板、氣墊懸掛及輪椅斜坡板，利於長者與行動不便乘客使用，每次充電起碼可跑一百公里。

港都客運董事長賴文泰說明，快充式電動公車為國內創先引進，自製率達六成，公車空間、運能都是根據高雄市區運量設計，可滿足尖峰需求，也避免佔用太多道路。

賴文泰強調，港都全力推動電動公車，也是為呼應行政院二○三○年全電動公車的政策目標，預期到明年底，全公司二三七輛公車裡會有一一二輛屬於電動車，若汰換順利，預期最快四年後可全數改為電動車。

賴文泰指出，公司今年訂購五十五輛，明年上半年會再購置十八輛，屆時總數七十三輛。

港都說明，電動車技術越來越成熟，目前每公里能源成本約兩到三元，與柴油車每公里油錢約十元相差很大，加上政府補助，且符合環保，購置電動車將成為趨勢。

港都分析，目前全台近八成公車路線距離在四十公里內，快充式電動車每充電一回可跑百公里，足以擔負營運；再以公司訂購的五十五輛電動車計算，每部車每月可減少排碳量約五．四五公噸，五十五輛車每年約可減三五九七公噸。

高市交通局長陳勁甫表示，目前全高雄公車數約一千輛，電動公車則有廿九輛，明年港都客運電動車到位後，將有超過百輛電動公車。