〈北部〉敬老愛心卡點數 機捷明年起開放使用

2017-12-21

〔記者陳昀／桃園報導〕市府發行的敬老愛心市民卡，每月補助乘車點數八百點（復興區一千點），卻因無法使用點數搭乘機場捷運而引發民怨。市長鄭文燦昨天宣布，明年一月一日起，機捷開放使用敬老愛心市民卡，預計造福十九萬二八二一人，機捷另有「市民卡優惠方案」與專屬通勤族的「綠色運輸方案」，廿二日宣布細節。

市府「敬老愛心卡」交通補助點數每一點為一元，目前可扣抵桃園客運、中壢客運、國光客運等十四家市區公車、公路或國道客運共三○六條路線，搭乘愛心計程車也有車資優惠，一百元以內折抵卅六元、逾一百元可折抵七十二元。

機捷通車後，不少長者、身心障礙者持敬老愛心卡前往搭乘，卻發現卡片內的補助點數無法使用，質疑桃市府明明是桃園大眾捷運公司大股東，卻未能儘速整合系統，另台鐵、長途公車也尚未開放。

台鐵仍無法使用 但儲值享5折優惠

鄭文燦表示，市民卡的連線使用必須由業者全面更換系統設備，主導權不在市府，經與機捷溝通年底開放，如今已達成目標。社會局表示，雖然搭乘台鐵無法使用敬老愛心卡的補助點數，但儲值能享票價五折優惠，社會局也會持續與其他運輸業者協調，目前全市身障及老年人口有卅一萬人，其中十九萬二八二一人持有「敬老愛心卡」。

桃捷公司指出，未來敬老愛心卡的點數可直接用於搭乘機捷，六十五歲以上民眾、身障者也都可享公告票價五折優惠。

機捷營運報告 今年有7千萬元盈餘

桃園大眾捷運公司昨赴市府進行機場捷運年度營運報告，鄭文燦會前指出，市府委託進行的市場調查，截至本月中，機捷每日平均運量有五萬五千人，估計今年就有七千萬元盈餘，未來要與交通部高速鐵路工程局研商，以結餘款購置車廂，逐步達到六分鐘一班的目標，另因應綠線捷運、機捷中壢延伸線等，市府也將修改組織規章送交議會審查，預計明年將捷運工程處升級為捷運工程局。