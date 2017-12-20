〈南部〉百歲台南公園 登錄文化景觀

2017-12-20

〔記者劉婉君／台南報導〕今年歡慶百歲生日的台南公園，經台南市古蹟歷史建築聚落文化景觀審議委員會審議，決議登錄為「文化景觀」，成為繼「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」之後，南市第二處文化景觀。

此次審議同時新增的還有中西區台南原清水寺街連棟街屋、基督教台南浸信會教堂、新營區原新營中學校長宿舍等三處歷史建築。總計南市目前包括廿二處國定古蹟在內，共有一百卅八處古蹟、六十六處歷史建築及兩處文化景觀。

台南公園由台南廳技師島田宗一郎設計、日本造園師井澤半之助負責造園技術，運用當地原有的地形、水文、植栽等自然環境，塑造出水池景觀；並配合熱帶地區的氣候條件，融合日式與歐洲庭園風格，於一九一二年、大正元年開始營造，一九一七年完工，是台南都市發展中，首次重要公共空間的規劃興建，也是台南市現代化象徵，見證都市分區的概念，提升市民休閒生活與植物學教育的推廣。

文資處表示，歷史悠久、興建技術精良、運用既有環境自然造景、見證城市現代化歷程等，都是台南公園通過登錄文化景觀的原因。

清水寺街連棟街屋 登錄歷史建築

另外，中西區清水寺旁的連棟街屋，與原清水寺街構成具歷史氛圍的都市紋理空間，不僅呈現日治時期的營造技術與特色，也是台南地域發展中的重要見證，委員會決議登錄為歷史建築。

原新營中學校長宿舍 列歷史建築

新營區原新營中學校長宿舍形式簡潔，委員會認為具有一九五○年代戰後宿舍類型建築的代表性，且正立面有大面弧形格子開窗，以及八角窗等細部設計，造型頗為優美，具建築史或技術史的價值，亦獲登錄為歷史建築。

台南浸信會教堂 亦列歷史建築

而另一處位在建興國中旁的歷史建築—基督教台南浸信會教堂，則在此次會議中確認其定著土地範圍，後續將辦理公告作業，並輔導教會進行修復與再利用計畫。