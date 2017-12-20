〈北部〉苑裡南區工業區 南側道路動工

2017-12-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所爭取行政院交通部補助「生活圈道路交通系統」，獲得一億兩千六百七十九萬經費，開闢苑裡鎮南區工業區五之四號道路，工程昨天動工，盼改進南區工業區南側無道路可通行狀況，提高廠商進駐工業區意願。

完善工業區路網 吸引廠商進駐

苑裡鎮長杜文卿表示，苑裡鎮南區工業區都市計畫五之四號比鄰房裡溪，可連接台一線房裡橋，路線便利且寬敞，對於工業區廠商貨物進出往來更有助益，可望進一步促進廠商進駐苑裡鎮南區工業區南側動力。

苑裡鎮南區工業區五之四號道路全長七○六公尺、寬十二公尺，可雙向通車，並設計路燈、排水孔以及安全護欄等，工程採用與房裡溪河堤共構，並設計懸臂式擋土牆與石籠護坦。

另外，苑裡鎮南區工業區五之四號道路可連接到目前苑裡鎮公所打造中、位於枕頭山橋旁房裡溪河段至蓬山腳下三公頃高灘地的親水綠廊道，另一方面也提供民眾往來親水廊道的通道，達到串聯房裡溪河岸周邊景點效果。

杜文卿說，苑裡鎮南區工業區的五之二號與五之三號道路甫於今年十月完工通車，北側廠商進出工業區方便許多；但是位於南側因為道路尚未打通，幾乎無廠商進駐，希望道路開闢完成後，讓南區工業區成為苑裡鎮新的經濟活水源泉，增加鎮民就業機會。