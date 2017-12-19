〈南部〉遺址逾300處 考古中心明年3月掛牌

2017-12-19

隆田考古展示室為基地

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市是台灣開發最早的城市，目前已知的遺址數量超過三百處，尤以官田區密度最高。文化局將創全國之先，於文化資產處之下成立考古中心，以隆田考古展示室為基地，於明年三月掛牌，將在其他市政建設挖掘到遺址時，迅速投入調查、搶救及考古，大幅縮短考古作業的等候時間。

南市最近陸續有南河港、枋溪等古河道、孔廟櫺星門遺址出土，目前遺址考古工作委託民間團隊調查，必須依照政府採購相關程序辦理，相當費時，文化局考古中心成立初期將有三名專職人員，中心之下再設考古隊，在遇到疑似遺址發掘時，可快速投入，並視遺址量體大小招聘考古隊人員。

年底前開始對外招募人力

文化局長葉澤山表示，考古中心人力將於年底前開始對外招募，未來也會和國立成功大學考古所合作。

葉澤山指出，台南市有許多疑似遺址，南市有自己的考古隊之後，可以很快投入地表調查、鑽探、研究、搶救等工作，並依照文資法規定，進行出土文物整理及保存，未來考古中心進駐隆田的基地後，也會進行小型展覽的教育推廣。

先民逐水而居，許多遺址就位在水道旁，文資處長林喬彬表示，中央推動前瞻建設計畫後，水利局有許多工程，目前已收到水利局列出需要考古中心協助的地點表單。