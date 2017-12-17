〈南部〉〈中鋼台電中油台船〉4空污大戶 2年花百億改善

2017-12-17

〔記者蔡清華／高雄報導〕為改善空污，高雄市副市長許銘春連日率環保局長蔡孟裕等人，親自前往中鋼、台電、中油及台船拜訪，四大國營事業允研擬短、中、長程具體改善規劃，近日內送交環保局，初估兩年內投入金額達一○三．一四億元。

允諾配合管制老舊柴油車

環保局表示，中鋼承諾分階段增設室內堆置料倉及長期投資方案於三個月內提出；中油則承諾進行空污防制設備改善及推動油氣回收，台電承諾長期規劃汰換老舊機組及積極推動擴大燃氣機組，四家國營企業均允諾配合管制老舊柴油車輛。

中鋼今年十二月底前將完成南側防塵柵網工程，未來兩年間中鋼公司再投資廿六．六七億元進行「#6鍋爐脫硫」、「#2燒結脫硫」、「脫硝及原料儲存場南側防塵網」等設備改善，每年可減少粒狀物二二○公噸、硫氧化物一四一九公噸、氮氧化物九二五公噸。

台電今年十一月三日至今已執行四十二次降載減排，承諾日後燃氣新機組後端將加裝SCR防制設備、南部火力發電廠一○八年前將投入六十七億元完成設備升級LNB（可減少氮氧化物一八○噸）、興達燃煤發電也將加快除役期程。

中油將在秋冬季提升鍋爐去除氮氧化物設備（SCR）效率及儘量安排工場大修，中期也將更新設備避免逸散，大林廠將在明年完成多個加熱爐改用燃燒製程尾氣並加裝低氮氧化物燃燒器（LNB）工程，林園廠一○八年進行「#26鍋爐選擇性觸媒還原系統」，與觸媒床更新作業。

長期則推動油氣回收，林園廠「#19鍋爐汰舊換新」，採用全燒氣式，並設置有選擇性觸媒還原系統SCR及低氮氧化物燃燒器LNB，降低空氣污染，投入金額約九．四七億元。

台船則允諾造船塗漆採用低揮發性的塗料，以及儘可能分切組件，到密閉控制室內塗漆再行組裝，減少有害空污外洩。