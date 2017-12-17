〈北部〉宜蘭推自然葬 明年再設樹、灑葬區

2017-12-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕據宜蘭縣政府統計，縣內納骨設施的納骨空間，先階段還可供全縣使用二十年才會用完，如果加上規劃興建中的納骨設施，則有三十六年的容量。有鑑於空間總有用完的一天，縣府推行自然葬；縣府民政處指出，已計畫在明年於櫻花陵園設置樹葬及灑葬區，逐步提升縣內自然葬的比例。

自然葬 不入塔、不立碑墳、不記名

自然葬是指人死亡後，遺骸火化為骨灰，經研磨處理後，於政府劃定的區域內，骨灰以樹葬或拋灑的方式處理，之後不做永久設施、不入塔、不立碑、不設墳也不記亡者姓名，安葬方式包含樹葬、花葬、植存、灑葬及海葬等。

縣民可申請海葬 至今乏人問津

宜蘭縣現階段在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）及蘇澳忠靈祠設有樹葬及灑葬專區，福園樹葬四百個穴位用了兩百二十四個，灑葬六百個穴位則用了一百二十八個，至於忠靈祠兩百八十個樹葬穴位，至今還未有人使用；另外，宜縣縣民也可向各公所申請海葬，申請後即可搭客船至兩海里以外的海域灑骨灰，但養殖區與軍事訓練區禁止海葬，不過，申請數至今仍然掛蛋。

因土地有限，傳統將骨灰存放於塔位或家族墓的下葬模式，總有空間不足的一天，加上自然葬費用遠低於傳統葬法，也比較環保，不會造成空間浪費，成未來趨勢，但礙於傳統習俗，政府推行自然葬無法一蹴可幾。

宜蘭縣政府民政處長邵治綺表示，移風易俗不能強求，需要透過公部門循序漸進的宣導，把訊息準確的傳達給民眾，並能逐漸接受與了解，像以前要將土葬改為火化，就是藉著不斷宣導，才成功推行，自然葬不進塔這樣新的下葬手法，要讓大眾普遍能接受，這需要時間，否則容易引發反彈。

邵治綺指出，雖然及蘇澳忠靈祠與海葬樹仍然掛蛋，但忠靈祠已有榮民服務處再接洽，打算在明年三月二十九日青年節申請十七個樹葬穴位，至於海葬因為各公所至今無人申請，仍需透過宣導，讓民眾充分了解資訊，明年縣府也會在櫻花陵園設置樹葬及灑葬區，穴位會有多少還在規劃中，但已經有人在接洽想在櫻花陵園樹葬，相信只要公部門耐心的宣導，未來絕對能提高自然葬比例。