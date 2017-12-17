〈中部〉六房媽紅壇上樑 藍綠政治人物互動冷

2017-12-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽祖過溪股（大庄）臨時紅壇昨天舉行上樑典禮，現場冠蓋雲集，雲林縣藍綠重量級人物均到場，但幾乎零互動，與現場熱絡氣氛形成強烈對比。

中華民國六房媽會理事長吳錦宗表示，往年紅壇爐主由擲筊決定，今年大庄紅壇與爐主是由庄內信仰中心北極殿與民眾共同承擔，與過去略有不同，今年上樑儀式也邀請全國各地分會一起觀禮。

六房媽信仰是國內現存最大規模未以寺廟管理型態存在的媽祖（天上聖母）信仰活動，特別是搭建紅壇、紅壇起駕與安座等祭祀儀式，保留台灣傳統古禮，形成地方特有宗教信仰文化，也凝聚雲林五股卅六個庄頭信眾向心力。

李進勇、蘇治芬 零互動

出席紅壇上樑典禮的政治人物冠蓋雲集，雲林縣長李進勇、議長沈宗隆，立委蘇治芬、張麗善、劉建國及水利會長林文瑞等人都到場，重量級政治人物一字排開，幾乎沒有距離，但彼此也沒有互動，離開時除了劉建國與林文瑞彼此有打招呼外，都各自鳥獸散。

目前正值國民兩黨提名下屆縣長候選人的重要時刻，李進勇已獲民進黨中央提名競選連任，前戰友蘇治芬卻兩度在臉書臉書發文表態，一句「我會遠之」，上演茶壺裡的風暴，昨天兩人雖然同場出席，卻零互動，兩人不合的關係，看起來沒有修復跡象。

張麗善、林文瑞 未交談

表態爭取國民黨雲林縣長候選人提名的張麗善，與可能的競爭對手林文瑞在活動中也沒有特別的交談。幾名熱門的雲林縣長人選難得一起出席，卻連禮貌性的寒暄都沒有，關係耐人尋味。