〈北部〉內灣車站施工 商家怨生意受影響

2017-12-13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣內灣商圈有商家反映，內灣車站前階梯施工工期很長，不但影響遊客進出，也讓他們的生意受到波及；台鐵回應，施工受天雨影響延宕，如果不再下雨，預計二十日就會完工。

階梯被鐵網柵欄封閉

新竹縣議員張志弘接獲不少民眾反映，鐵路內灣支線的終點內灣站，是內灣老街核心觀光據點，車站前的階梯近期卻因為施工用鐵網柵欄全面阻隔封閉，只留兩個狹窄通道和一個用鋼架鐵板搭起的無障礙通道可供遊客通行，讓相當多的遊客感到不方便，平時會聚集在車站前的遊客也因此少了許多，連帶影響到附近商家生意。

內灣村長林煥松也說，整個階梯被封已經一個多月，但真正施工的時間卻只有一個星期左右，其他時間都沒有工程進行，感覺好像做到一半停擺了，讓商家相當納悶，尤其施工圍籬有時候把內灣站的廁所通道也封住了，造成部分遊客抱怨。

身障者靠簡陋鐵板進出

附近也有商家說，聽說施工的內容有包括無障礙通道，但這段拖了很長的施工期間，輪椅進出都是靠簡陋狹窄的鐵板通道，有身障者的家屬就對此不滿，這種公共設施不好的惡劣體驗，恐怕會讓遊客對內灣留下不佳印象。

台鐵台北工務段回應，內灣車站前方的工程為了安全封閉階梯，先前工程進度受到天雨影響一再延宕，如果後續幾天天候轉晴，階梯部分可望在二十日就可完工。

站前少了街頭表演 冷清許多

當地商家說，內灣車站前方的階梯一向是遊客聚集的熱門景點，車站前方的小平台不時還有街頭表演，大家都會坐在階梯上看，如今階梯施工封閉，導致遊客也不願意停留在站前，原本熱鬧的景象也不復見，感覺冷清許多。