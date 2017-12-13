〈中部〉斗南新車站動工 舊站原貌保留

2017-12-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南地區民眾等待數十年的斗南火車站跨站工程昨天動工，工程總經費一億九千萬元，預計二○二○年底完工，可提供民眾更便捷搭車環境，帶動斗南發展。

1.9億經費興建 預計2020年完工

台鐵鐵路把斗南分為東、西兩側，東側後站舊社、將軍、東仁等里數十年來多次爭取打通前後站，經爭取，二○一一年終於定案設置跨站式站房，但因經費不足、土地分割、購地、捐贈回饋土地、都市計畫審議、細部設計變更、主體南移及工程四次流標等問題，延宕六年無法動工。

昨天動工典禮由台鐵局局長鹿潔身主持，他指出，斗南車站興建於一九○三年，每天出入旅客約有四千五百人次、一一七班次停靠，但位處雲嘉重要位置，原車站不會拆除，而是新建跨站式站房。

連通東西兩側 打造悠遊園區

台鐵嘉義工務段長鄭盛宏指出，新站房為兩層樓鋼骨結構，有四部無障礙電梯、六部電扶梯，新站房將導入綠建築設計，兼顧美觀及實用，而且前後站共增設五十多個汽機車及自行車位，站房內及周遭更廣設多目標使用空間，以增進在地商業及藝文發展。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，新站房周圍規劃複合式商業區、客運轉運站、公車站動線、轉乘設施與停車腹地，另縣府以斗南車站為中心提出「城鎮之心競爭型計畫」，已獲中央同意補助，屆時串連附近各館舍、舊倉庫、綠地、生活廣場，成為居民可以悠遊的線性生活園區，重現斗南他里霧風華。