〈南部〉南科史前館 800萬件古文物遷入

2017-12-12

〔記者黃文瑜／台南報導〕經三年多施工的史前館南科分館，目前外觀已完工，館外圍籬拆除，在南科發掘的文物時間從距今五千年到三百年前的史前文化遺址，包含大坌坑文化、西拉雅文化到近期明清漢人文化，陶石、玉器等文化遺物、到生態遺物、建築遺跡等共八百多萬件古文物正遷入館內，預計明年可開館，確切開館時間由文化部決定。

南科所在地有大量文化遺址，在距今三百到五百年間發現西拉雅族的文化遺留，還找到以鹿角製作的四枚骰子，和現在常有的骰子型態與點數標示完全相同，推測可能與祭祀或娛樂有關，但這項文物太珍貴，成為「典藏品」供研究使用，連拍照都要特別申請，但在即將完工的台灣史前文化博物館南科分館，未來即可公開展示。

史前館表示，台南平原原是西拉雅族主要活動地區，關於西拉雅族的考古資料過去幾乎沒有發現過，而且被認定與蔦松文化有某種程度關聯，但在南科園區西南側的大道公遺址上，卻發現大量的西拉雅文化遺留，除有各式陶器外，鐵器數量也較多，還會以雕刻穿孔的鹿角及玻璃珠做為飾品。

天下第一狗小黑 也入館

史前館南科分館籌備處主任陳俊男指出，目前考古出的陶器、農具、人骨遺骸等八百多萬件文物都將全數入館，每件文物的地位與價值都不同，能否成為典藏品還需「典藏委員會」審查。

陳俊男表示，著名的「天下第一狗—小黑」表現近五千年前狗與人類的狩獵夥伴關係，或台灣唯一將三名男子不同時間葬在同一處的「三疊葬」等，也都將一起入館。