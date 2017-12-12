〈台北都會〉北捷局編6.32億 20出入口增下行電扶梯

2017-12-12

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運不少車站只有上行電扶梯、無下行電扶梯，導致許多身障者、長者不便，在無障礙電梯前大排長龍，民眾、市議員反映多年，捷運局今年編列六．三二億元預算，決定在淡水線四車站增設八座站內電扶梯；板南線、松山線等十二站將樓梯改建為下行電扶梯，與一旁上行電扶梯並列，如年底預算通過，明年即可施工。

12站出入口改成並列上下行電扶梯

空間腹地大的地下捷運站體，設有上、下行電扶梯及樓梯，有些站體因空間不足，電扶梯多為上行方向讓民眾出站，進站必須踩樓梯下行。北捷局坦言，受限於用地不足、逃生設施需求，北捷初期路網的設計思考不夠深入，大部分捷運站不設下行電扶梯，但北市面臨高齡化社會，這些樓梯會妨害到長者、行動不便者。

根據北捷局規劃，板南線國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站、善導寺站、台北車站、江子翠站、亞東醫院站、永寧站等九處地下站體，以及松山新店線小南門站、台大醫院站、中山站三座地下站體，共有廿處出入口的樓梯、電扶梯將改為並列的上、下行電扶梯。

淡水線4站設8座連結天橋電扶梯

至於淡水線復興崗、忠義、關渡及竹圍等四處平面車站，原本就在捷運軌道上設天橋讓民眾通行，北捷局表示，該施工較為單純，預計在這些站內一、二號月台設置共八座連結天橋的電扶梯及一座電梯，由於過去已預留空間，施工較為單純，能改善部分就先改善。

爭取此預算的民進黨市議員周柏雅說，國父紀念館二號出口鄰近商圈，舉辦大型活動時常成為交管範圍，也是替代市府站重要出入口，二號出口腹地包含眾多商家、民宅，使用人口甚多，在地正聲里長陳秀蘭多次在「市長與里長座談會」中，提出增設下行電扶梯的需求，只是民眾等待許久、反映好幾次，市府才開始規劃。

他表示，台北將邁入高齡化社會，長者也注重膝蓋問題，對距離、深度較長的捷運地下站體樓梯，很多人希望能有下行電扶梯，市府應有效率滿足人民需求。

對此，北捷局在台北都會區捷運固定資產重置基金編列「台北市捷運系統初期路網車站出入口電扶梯電梯中期改善工程」預算總工程費用六．三二億元，預計明年重置捷運站電扶梯。