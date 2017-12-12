〈中部〉學童到校不敢吃早餐 嘉市議員請命

2017-12-12

怕在教室製造垃圾 違反校規

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員陳姿妏昨在定期會總質詢揭露，有國小規定學生不可在教室製造垃圾，導致到校前來不及吃早餐的學生，擔心在教室吃可能違規、被老師責備而不敢吃，撐到午餐才吃，因此影響孩子發育，建議學校教學生規矩應有彈性，讓孩子吃早餐不用緊張、受怕。

「教育部有規定不能帶早餐到校吃嗎？」陳姿妏質詢市府教育處長余坤龍，經答詢「沒有」後，她說有家長反映嘉義大學附設實驗小學的老師，規定學生不要在教室隨意製造垃圾，孩子因擔心吃早餐製造垃圾，結果不敢帶蘋果到校吃，另外，崇文國小曾有低年級小朋友來不及吃早餐，又不敢帶到教室吃，媽媽於是把牛奶裝進保溫瓶，讓孩子上課可以喝。

嘉大附小校長賴秀珍回應，學校鼓勵家長跟孩子在家吃早餐再到校、增進親職關係，但未禁止孩子帶早餐到教室吃；崇文國小校長林秀香說，幾年前曾發生類似情形，近年都讓學生帶早餐到校吃，未接獲家長反映。

陳姿妏說，教育孩子要有規矩很重要，但許多家長忙於工作，無法跟孩子一起吃早餐，礙於學校規定，孩子只能在車上快速吃完或趁下課跑到操場吃，建議學校劃設一個時段讓孩子把帶去的早餐吃完。

教處指無此規定 不排除老師要求

余坤龍表示，初步了解沒有學校規定禁止學生帶早餐到校吃，不排除是老師的個別要求，他鼓勵家長讓孩子在家吃飽再到校，但若因故必須帶早餐到校吃，也會要求學校讓孩子安心吃完；港坪國小雖無此規定，但家長會長張棕凱認為，就算孩子沒辦法在家吃早餐，學校也應讓孩子吃飽，規定要有彈性。