〈中部〉學童到校不敢吃早餐 嘉市議員請命

2017-12-12

怕在教室製造垃圾 違反校規

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員陳姿妏昨在定期會總質詢揭露，有國小規定學生不可在教室製造垃圾，導致到校前來不及吃早餐的學生，擔心在教室吃可能違規、被老師責備而不敢吃，撐到午餐才吃，因此影響孩子發育，建議學校教學生規矩應有彈性，讓孩子吃早餐不用緊張、受怕。

「教育部有規定不能帶早餐到校吃嗎？」陳姿妏質詢市府教育處長余坤龍，經答詢「沒有」後，她說有家長反映嘉義大學附設實驗小學的老師，規定學生不要在教室隨意製造垃圾，孩子因擔心吃早餐製造垃圾，結果不敢帶蘋果到校吃，另外，崇文國小曾有低年級小朋友來不及吃早餐，又不敢帶到教室吃，媽媽於是把牛奶裝進保溫瓶，讓孩子上課可以喝。

嘉大附小校長賴秀珍回應，學校鼓勵家長跟孩子在家吃早餐再到校、增進親職關係，但未禁止孩子帶早餐到教室吃；崇文國小校長林秀香說，幾年前曾發生類似情形，近年都讓學生帶早餐到校吃，未接獲家長反映。

陳姿妏說，教育孩子要有規矩很重要，但許多家長忙於工作，無法跟孩子一起吃早餐，礙於學校規定，孩子只能在車上快速吃完或趁下課跑到操場吃，建議學校劃設一個時段讓孩子把帶去的早餐吃完。

教處指無此規定 不排除老師要求

余坤龍表示，初步了解沒有學校規定禁止學生帶早餐到校吃，不排除是老師的個別要求，他鼓勵家長讓孩子在家吃飽再到校，但若因故必須帶早餐到校吃，也會要求學校讓孩子安心吃完；港坪國小雖無此規定，但家長會長張棕凱認為，就算孩子沒辦法在家吃早餐，學校也應讓孩子吃飽，規定要有彈性。

  • 嘉市議員總質詢表示崇文國小曾有家長反映孩子不敢在教室裡吃早餐，然而校長林秀香說，學校未禁止孩子在教室吃早餐。（記者王善嬿攝）

    嘉市議員總質詢表示崇文國小曾有家長反映孩子不敢在教室裡吃早餐，然而校長林秀香說，學校未禁止孩子在教室吃早餐。（記者王善嬿攝）