〈南部〉台南海安路景觀改造 府前尊王車道今開通

2017-12-11

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市海安路景觀改造封路施工，今天下午將先開通府前路到尊王路段車道，都發局表示，工程全部完成後，將能結合海安路、中正路及安平運河等計畫，帶動台南觀光，周邊店家樂觀其成，但對於市府宣稱的觀光效益則存疑。

都發局近來進行海安路景觀改造工程，未來將結合海安路與中國城改造計畫，重現中正路商圈榮景，甚至配合安平運河遊船規劃，將觀光路線從中西區帶到安平區。

不過，當地店家對於市府描繪的觀光效益存疑；一名飲料業者表示，海安路與中正路商圈的客群天差地遠，前者是年輕人吃消夜喝酒的場所，後者是家庭購物區域，兩者重疊性不高，本來就難以產生綜效，更別提走到運河旁搭船。

另一名李姓遊客則認為，安平與兩個商圈的合併恰好截長補短，因為安平幾乎沒有夜間景點，如果能搭船到海安路繼續觀光，將會充實一整天的行程。

店家怨 封路施工嚴重衝擊生意

儘管各界都摸不準未來的觀光效應，但現有店家抱怨，封路施工嚴重衝擊他們的生意，以往日營收幾萬元，現在卻不到一千塊，而就算營收剩下不到一成，房東也不會降房租。一名滷味業者指出，目前僅有人行道能夠通行，只能期待週末人潮，希望海安路早日通車，畢竟私人店家不如向公家承租的可以減免租金。

都發局長莊德梁表示，府前路到尊王路段今天將開放通車，尊王路到中正路段則趕在耶誕假期前，第二階段中正路到民生路將在明年農曆年前通車，民生路到民族路工程希望明年六月底前完工。

都發局強調，未來的海安路兩旁將有機車格、卸貨停車格及公車彎，且與台電協調變電箱位置，讓街景更加美麗，原有通風塔也會藝術化，新增裝置藝術和彩繪，請民眾拭目以待。