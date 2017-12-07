〈南部〉柴油車排煙管制提高 本月起從嚴取締

2017-12-07

須儘速改善 取得合格排煙標章

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市機動車輛排放的細懸浮微粒PM2.5佔總排放量的廿九％，其中柴油車排放的PM2.5就佔了總排放量的十六．九％。南市環保局表示，為防制柴油車排煙污染空氣，今年十一月起提高管制標準，本月已展開稽查，將嚴格取締，希望柴油車主儘速改善車輛排煙，取得合格排煙標章。今年至十一月底已針對柴油車開罰一百廿二件，罰款約七十三萬元。

五處空品淨區 柴油車管制加嚴

環保局空噪科長陳幸芬表示，環保局去年將安平商港、樹谷園區、南科台南園區、永康科技園區與柳營科技園區等五處劃為空氣品質淨區，要求柴油車參與自主管理，取得A1至A5任一種排煙標章，即可在空品淨區遇路邊攔查時，無需檢測排煙即予放行。今年十一月起則管制加嚴，須取得A1至A3的排煙標章的車輛，相當於符合五期排放標準才享有逕予放行的待遇。

經過一個月的宣導期後，環保局本月展開稽查取締，檢測不合格將依違規情節開罰三千到二萬元。

陳幸芬說，南市機動車輛排放的細懸浮微粒PM2.5佔總排放量的廿九％，其中柴油車排放的PM2.5就佔了總排放量的十六．九％；而柴油車排放的PM2.5有六十二．三％是來自各工業區出入頻繁的柴油大貨車，因而制定空品淨區管制政策，減輕柴油車輛排放污染物。

她表示，設空品淨區管制柴油車已是趨勢，今年新公告的永康、官田、安平、新營與台南科工區等五個工業區劃為空品淨區，未來也會加嚴管制。

環保局表示，環保署目前也提出空污法修正案，未來將劃設空氣品質維護區，可限制特定車輛進入，一、二期老舊車輛將是首要的對象，三期車未來也要加裝濾煙器才可進入，車主請把握環保署汰換補助的機會，淘汰一、二期老舊大型柴油車可補助五至四十萬元，三期老舊大型柴油車加裝濾煙器可補助七至十五萬元，儘速淘汰或加裝濾煙器，以維護空氣品質。