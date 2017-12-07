〈北部〉搬出實驗三法 人文家長自救會：盼重訂合約

2017-12-07

要求優先議約權 宜縣府不承諾

〔記者簡惠茹、林良昇／綜合報導〕宜蘭縣政府與頭城鎮人文國中小學終止契約引起爭議，人文師生與家長盼縣府依照實驗三法重訂合約，也要求優先議約權；縣府回應，人文的違法和行政缺失與實驗三法修法無關，無法承諾給予優先議約。

國教署國行科長蔡宜靜表示，對於學生受教權和老師權益相當重視，人文解約案後續處理都不能影響學生權益，國教署會與立委溝通討論，希望有較好的配套方式。

人文國中小學家長自救會昨天在台北召開記者會，認為學校遭縣府終止合約，造成學生家長無所適從，受教權及教育選擇權不被重視，希望縣府教育處根據實驗三法，與財團法人人文展賦教育基金會重新訂定契約，也要提供優先議約權，保障學生受教權。

同樣是家長的藝人季芹哭訴，女兒聽到被解約後一直哭，睡不著，希望政府相關單位能夠輔導學校，捍衛孩子的受教權。

家長自救會提出三大訴求，請教育部國教署督導宜蘭縣教育處，根據實驗教育三法，與人文展賦教育基金會重新訂定契約；人文展賦教育基金會應有與宜蘭縣政府之優先議約權，以保障學生受教權延續；並請教育部督導宜蘭縣政府輔導校方建立符合政府規定的收費。

縣府說，宜蘭縣教育審議委員會日前作成決議，建議縣府終止與人文展賦基金會的委託契約，並接管公辦民營的人文國民中小學，教審會決議是考量人文展賦教育基金會受託期間，學校有許多違法及行政缺失。

縣府：招募新團隊 確保教學品質

教育處長簡菲莉說，各界不要將此事無限上綱，宜蘭縣推動十五年實驗教育，有很多好的案例，可作為支持實驗教育發展的研究資料，根據教審會決議，明年七月底終止人文展賦基金會的契約，盼有新的經營團隊進駐，解決學校面臨的問題，至於後續接管事宜，以學生學習權益為優先考量，同時維護老師工作權。

針對人文要求的優先議約權，簡菲莉說，後續會招募新團隊，縣府組成評選團隊，確保教學品質是主要考量，一切秉公處理。