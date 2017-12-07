〈中部〉整合景點步道 八卦山拚翻轉

2017-12-07

民族新村 建主題綠地公園

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再現八卦山風華！彰化縣八卦山大佛區後方原有民族新村眷村，已完成遷移拆除，即將闢建為主題綠地公園，將成為最新亮點；縣府城市暨觀光發展處長馬英傑強調，將串連八卦山文學步道、天空步道，以及新舊景點，讓八卦山成為觀光休閒的好去處！

馬英傑表示，民族新村早年是眷村，由於地目是公園預定地無法改建，眷戶已遷移到新建的眷村國宅，原有眷舍都已拆除，目前用地作為天空步道的停車場之用。

估明年底完工 供親子共用

馬英傑強調，民族新村佔地約二公頃，土地已完成撥用，並爭取到一四○○萬元的規劃建設經費，預計明年三月完成規畫設計，能夠在明年底之前完工，因是新闢的公園，將導入全新設計理念，以親子都能夠共同使用為目標，開創彰化縣公園的新紀元。

除了創造新亮點的公園綠地以外，馬英傑表示，八卦山是全國知名的景點，八卦山大佛更是彰化地標，不乏新舊景點與步道，但有待串連、整合與活化，才能讓外地民眾覺得好玩、好逛與有趣，也是縣民休閒好去處。

馬英傑指出，八卦山現有天空步道與文學步道，天空步道從免費開放以來，迄今仍深受團體旅客的喜愛，出口就是綠色營地，擁有豐富蝴蝶生態；而文學步道則是沿途介紹彰化在地文學家的作品與彰化文學史，其中也包括了「台灣新文學」之父賴和的作品，賴和詩牆也搬到文學步道上方；所以光是這兩條步道，就充滿人文自然風情，只是需要導覽與整合包裝。

縣議員林世賢表示，他近來推動特色公園，以共融式遊戲場來取代現有罐頭遊戲器材，也就是不分大人小孩與任何族群，都可以玩樂與遊戲，期待民族新村新闢公園，能夠成為彰化縣共融式遊戲場的領頭羊。