〈南部〉高鐵站增設載客接駁車道 農曆年前完工

2017-12-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高鐵公司委託南市工務局在站前廣場增設Ｕ型載客接駁車道，預定今天進場施作，明年二月中旬完工，期望趕在農曆春節連續假期前啟用，有效紓解尖峰站區大量人潮與車潮。工務局表示，從十月接辦到規劃施工才幾個月，「這件算是很有效率」。

武當路接駁區 民眾反映不便

工務局表示，高鐵台南站區自今年四月五日開始試辦接、送分流措施以來，有效改善高鐵台南站成立十年來接、送計程車或民間車輛多湧向歸仁大道的車站出口，尖峰時間常造成大打結的交通問題，可是分流後接駁區設置於武當路上，仍經常有乘客反映站區至武當路臨停載客區距離過遠，相距大約一百公尺，除了無法遮風蔽雨外，尤其對於提重行李的旅客很不方便。

未來小客車可開進臨停載客區

工務局表示，行政院長賴清德在市長任內就關注指示，經交通部高鐵局邀集相關單位研議後，決議在車站大廳及武當路間的站前廣場，增設Ｕ型載客接駁車道，全長二百五十公尺，經費一千一百萬元，由高鐵公司負擔，未來接駁車道完成後，小客車可以開進臨停載客區，而離站的客人只「走十公尺」就能輕鬆搭上車往市區，對於接送分流措施亦有加分效用。

工務局表示，Ｕ型接駁車道設計寬度為七公尺至十公尺，配置單向雙車道及臨停載客區，同時增加臨停載客區長度紓解尖峰時段大量人潮與車潮，有效縮短到站旅客接駁距離及時間。而工程規劃時，考量與既有景觀之一致性，仍保留車站廣場前的荷花池開闊視野；另為減低對環境的影響，工程範圍內的三十六株喬木將進行二次斷根與補償性修剪後，移植至車站的西北側公園內。