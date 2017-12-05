〈中部〉（雲林）有機小小農 賣菜捐款送暖

2017-12-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕小朋友種菜賣菜，體驗當有機小農同時傳愛傳溫暖。育仁國民小學與雲林科技大學合作，利用雲科大校慶的機會，在校園市集中擺攤販售學校生產的有機農產品，所得一半充當畢旅基金，另一半愛心捐款。

雲林科技大學推廣生態農耕教育，今年與育仁、後埔及九芎三所國小合作，在校內種植有機蔬菜。莿桐鄉育仁國小全校學生只有五十七名學生，在種植空心菜的有機達人林春生指導下，經營約五十平方公尺的有機菜園，種有四季豆、廣東A菜、大陸妹、圓茄、空心菜、小白菜以及目前飲品中最夯的蝶豆花。

育仁國小賣力擺攤 一天賺萬餘元

校長李學人表示，為了讓有機蔬菜作最有效的運用，學生在雲科大校慶的校園市集中擺攤販售有機農產，其中蝶豆花賣的最好，連花苗共賣了三千元，在一旁吹奏中國笛當街頭藝人攬客的兩名學生，光打賞金就有近千元，一天下來，學生賺了一萬六百廿元。

李學人表示，學生對義賣收入已有打算，一半將當六年級畢業班的畢旅基金，他們已打算到墾丁海生館玩，另一半則做為愛心捐款，昨天由五名學生代表將剩下義賣所得及自家種的蔬菜捐給一心育幼院。

李學人說，育仁是偏遠小校，校內不少弱勢平時常獲外界獎助學金及愛心物資幫忙，這次有機會讓小朋友練習做愛心，傳遞溫暖，並表達對他人的關懷與感謝，是個很好的學習機會。

學生則表示，在雲科大擺攤時，一開始很害羞，但後來人一多，同學間彼此壯膽後，叫賣聲也大起來，沒想到可以賣出一萬多元的蔬菜，不僅賺到錢，還體驗擔任「魚菜共生」的解說員，是很棒的經驗。