〈南部〉（台南）竹溪寺重建動土 請來352位法師居士

2017-12-04

〔記者王俊忠／台南報導〕建寺達三百五十二年歷史的台南市南區竹溪寺，昨天動工重建，廟方特地找來三百五十二位法師、在家居士，參與動土重建工程。據了解，竹溪寺將斥資八億元重建寺廟主殿；兩億元興建書院已完成，昨天揭幕啟用；竹溪寺主殿預計一一一年完工。

位在南市南區體育公園內的竹溪寺，為台南四大古剎之一、屬於禪門臨濟宗，正殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛與阿彌陀佛三寶佛，所在地鄰近竹溪、古名桶盤淺，寺中有號稱台南三大名匾之一的「了然世界」匾，有學者考據是全台第一間佛寺，三百多年來竹溪寺至少歷經七次以上修建、增建。

建於明朝永曆年間的竹溪寺，九十四年現任住持資定法師有感於寺廟多次增建、修建，讓建築本體結構安全產生問題，且遇大雨溪水暴漲釀成寺內淹水，內部動線不佳，也造成來寺的在家居士困擾，決定進行整體重建，九十九年啟用竹溪會館安頓寺眾，昨天終於啟動重建工程。

寺方表示，主殿與後方博物館，預計一一一年完工啟用；書院收藏該寺珍貴的柱聯與拓印等文物，並提供寧靜讀書場所，也將積極參與文化教育工作，提供弱勢學生更多教育資源與機會。未來對於有古蹟價值的舊山門、八卦井歷史建築，寺方決心妥善維護，計劃向市府申請列入古蹟保護對象。