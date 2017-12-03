〈南部〉瘋蘿蔔輕旅行 來美濃呷辦桌

2017-12-03

白玉蘿蔔美食宴每桌3千元

〔記者黃佳琳／高雄報導〕時序進入秋冬，美濃時令的白玉蘿蔔和橙蜜番茄也已經進入了產季，美濃區公所將於十六日舉辦「美濃秋冬樂活嘉年華」系列活動，其中白玉蘿蔔美食宴每桌原價四千元，特別下殺到三千元，歡迎民眾到訪美濃來趟輕旅行。

美濃區公所指出，此次活動有油紙傘水圳浪漫燈景、稻草編製的世界名畫裝置藝術、美濃輕旅行及白玉蘿蔔美食宴報名認桌、客家大戲等，並搭上蘿蔔季熱潮，規劃了瘋蘿蔔輕旅行，融入藍染、油紙傘DIY及農村田園生活體驗。

看客家大戲 還有油紙傘DIY等

活動並結合在地產業、業者推出一日「美濃秋冬樂活」及「美濃瘋蘿蔔」的套裝行程，規劃活動報名費每人六百元及七百五十元的超值方案，即日起開放網路及電話報名，名額有限；報名成功的民眾可享藍染或油紙傘彩繪、拔白玉蘿蔔、蘿蔔美食宴等超划算輕旅行行程。

此外，每桌原價四千元的白玉蘿蔔美食宴，今年下殺一千元，以三千元價格提供民眾品嚐當令美食的機會，菜色有經典戀戀白玉蘿蔔拼盤（醋醃、涼拌蘿蔔及蘿蔔粄、糕）、美濃老菜脯土雞鍋、白玉蘿蔔炆扣肉、野蓮清蒸鱸魚等在地食材佳餚，歡迎團體及個人報名，區公所歡迎民眾一同重溫呷辦桌、拿板凳看好戲的美好生活記憶。