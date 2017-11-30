〈南部〉台東南迴11測速照相桿 民怨 「台久限」

2017-11-30

已有7支 下週再增4支

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台九線測速照相桿再增四支，且已完成驗收，預定下週啟用，其中太麻里鄉境原有五支將增至七支，加上「神出鬼沒」的機動測速，用路人稍不小心加踩油門，揶揄南迴台九線不但很「難回」，也成了台「久限」，超烏龜。

有路段速限40公里 遭譏搶錢

台九線台東南迴段約七十公里，原設置有測速照相桿七支，近日又增加了香蘭、金崙大橋、大溪路口和安朔街道四支共十一支，尤其大溪南下速限僅四十公里，加上不定時、不定點出沒的機動測速，南迴變得「攝影」幢幢、危機四伏，警方呼籲小心慢行安全第一，但也被譏諷搶錢。

「路又直又寬，限速又遇慢車，真的很難開」、「道路越做越大，車速越來越慢」、「可改名叫台久限了！」台九線再增測速照相桿，用路人抱怨連連。毛姓自小客車駕駛說，拓寬道路的用意是紓解交通，開開停停不是更危險。

民眾指拓寬是讓交通更流暢，高雄到台東原本只要三個半小時，現在是四個小時，而台東相較高雄、屏東的測速桿設置率，真的令人瞠目結舌，從安朔到鹿野至少有十五到廿支，而且雙向都算，還不包括警車，相關單位捫心自問是否合理。

縣警局︰減少交通事故

台東縣警局下年度預算昨天在縣議會審查通過，其中罰鍰收入編列了一．二億元，不過，台東縣警局強調，測速單純是為防範交通事故，與歲入預算無關。另據相關研究顯示「車速越快，反應時間越短，相對有效煞車距離越長」，台東境內道路筆直寬敞，用路人很容易超速行駛，發生失控肇事情形，新設測速照相機是以遏阻超速違規為主要目的。

縣警局表示，南迴新增測速器現已完成三處測速照相機驗收，並將原達仁鄉測速照相桿遷移至台九線四四三．二公里處的達仁圖書館前，預計十二月開始啟用，呼籲用路人依速限行駛。