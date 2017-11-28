〈南部〉屏東新生兒逾8％從母姓 歷史新高

2017-11-28

〔記者侯承旭／屏東報導〕隨著社會風氣日漸開放及女性自主意識抬頭，屏東縣今年以來的出生嬰兒從母姓比例逾八％，創歷史新高。

民法於民國九十九年修正，「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之」，以彰顯性別平等之精神。

今年一到十月統計 僅次花東

根據統計，今年一至十月屏東縣的出生嬰兒共四千零八人，其中有三百五十名嬰兒從母姓，比例達八．七％，創下歷年新高，居全國第三名，僅次於台東與花蓮。

民法修正後不需生父認領

屏東縣民政處長鄭文華表示，過去非婚生子女若透過生父領養，還是可以從父姓，隨著社會風氣日漸開放，非婚生子女比例漸高，女性的自主意識也提高，在民法修正後，部分非婚生子女直接從母姓，不必再拜託生父領養，「從父姓或從母姓，都不影響權益」。

鄭文華說，現代社會很多年輕人雖有共同生活意願，也願意扶養下一代，但不願辦理結婚登記，因此嬰兒從母姓的個案也漸增。

今年以來屏東縣的出生嬰兒，非婚生子女的比例約七％。

此外，部分原住民有母系社會的傳統，但民法未修之前需從父姓，民法修正後，有較多原住民嬰兒從母姓。若父親非原住民而母親為原住民，嬰兒從母姓可取得原住民身分，可享有原住民相關福利。

鄭文華指出，受少子化影響，近幾年也慢慢出現獨生子與獨生女結婚，部分夫妻會約定胎別從父姓或母姓，但人數不多。

民法還規定，子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓；子女已成年者，得變更為父姓或母姓。前二項之變更，各以一次為限。